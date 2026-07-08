ایرانی عوام نے مزاحمت کے دشمنوں کو دوٹوک پیغام دے دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،حزب اللہ کے شعبۂ خارجہ تعلقات کے سربراہ شیخ خلیل رزق نے کہا ہے کہ ایران میں شہید رہنما کے جنازے اور الوداعی تقریبات میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت نے مزاحمت کے مخالفین اور عالمی برادری کو واضح پیغام دیا ہے کہ اسلامی انقلاب اور مزاحمتی محاذ کو ایرانی عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔
انہوں نے کہا کہ شہید امام سید علی خامنہ ای کی آخری رسومات میں لاکھوں افراد کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی عوام اپنی قیادت، نظام اور انقلاب کے اصولوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں، اور رہنماؤں کی شہادت اس جدوجہد کو روک نہیں سکتی۔
شیخ خلیل رزق کے مطابق، عوامی شرکت نے ان تمام کوششوں کو ناکام ثابت کر دیا جن کا مقصد ایرانی عوام اور قیادت کے درمیان فاصلے پیدا کرنا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران میں جنازے اور تعزیتی تقریبات کے دوران نظر آنے والا عوامی اتحاد اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایرانی معاشرہ انقلاب اسلامی کے بنیادی اصولوں سے وابستہ ہے۔ ان کے بقول، یہ منظر امریکہ، اسرائیل اور ان تمام قوتوں کے لیے بھی واضح پیغام تھا جو مزاحمتی منصوبے یا اسلامی انقلاب کے خاتمے کی امید لگائے بیٹھے تھے۔
حزب اللہ کے عہدیدار نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، اور اس کے عظیم رہنما کی شہادت اس کے سفر کو روکنے کے بجائے مزید عزم، قوت اور حوصلہ فراہم کرے گی۔
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