میکسیکو میں شہید رہبر انقلاب کی یاد میں تعزیتی تقریب منعقد

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،میکسیکو سٹی میں شہید ایرانی رہنما کی یاد میں ایک تعزیتی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ایران کے سفیر، مقامی مسلمانوں اور ایران سے اظہارِ یکجہتی کرنے والے افراد نے شرکت کی۔
یہ تقریب تہران میں شہید ایرانی رہنما کی آخری رسومات کے ساتھ ہی منعقد کی گئی۔ تقریب کا اہتمام میکسیکو کی مسلم برادری کی سربراہ لیزبت مارکیز کی جانب سے کیا گیا۔
شرکاء نے ایرانی عوام کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے شہید ایرانی رہنما کی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
تقریب کے دوران ایران کے سفیر نے شرکاء کی جانب سے اظہارِ محبت اور تعزیت پر شکریہ ادا کیا اور حاضرین سے ملاقات کر کے مختلف امور پر گفتگو بھی کی۔
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