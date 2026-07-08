نجف کے گورنر: شہید رہنما کی آخری رسومات میں 25 لاکھ افراد نے شرکت کی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، نجف کے گورنر یوسف مکی کنّاوی نے کہا ہے کہ اسلامی انقلاب کے شہید رہنما آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کی آخری رسومات میں تقریباً 25 لاکھ عراقی شہریوں نے شرکت کی۔
گورنر کے مطابق، نجف اشرف میں منعقد ہونے والی الوداعی تقریب میں عراق کے مختلف شہروں اور طبقات سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد شریک ہوئے۔
دوسری جانب، الحشد الشعبی سے وابستہ میڈیا نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ شدید گرمی اور سخت موسم کے باوجود بڑی تعداد میں عراقی شہری تقریب میں شریک ہوئے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
رپورٹ میں شائع کی گئی تصاویر کے مطابق، مختلف عمر اور شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے تشییعی جلوس میں شرکت کی۔
ادھر عراق میں آخری رسومات کی اعلیٰ کمیٹی نے بتایا کہ تقریب کی کوریج کے لیے 4,300 عراقی اور غیر ملکی صحافی رجسٹرڈ تھے، جو اس اہم موقع کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔
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