اعلی سطحی کمیٹی اجلاس کامیابی کے سے مکمل ہوا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کے تحت قائم اعلیٰ سطحی کمیٹی کا پہلا اجلاس کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے۔
اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دوران اہم پیش رفت حاصل ہوئی، جن میں 60 روز کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایک جامع روڈ میپ پر اتفاق شامل ہے۔
وزیراعظم نے بتایا کہ فریقین نے سیاسی نگرانی کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کے قیام اور تکنیکی مذاکرات کے آغاز پر بھی اتفاق کیا ہے، جس سے مذاکراتی عمل کو مزید منظم اور مؤثر بنایا جا سکے گا۔
شہباز شریف نے واشنگٹن اور تہران کی جانب سے تعمیری انداز میں مذاکراتی عمل میں شرکت کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ پیش رفت خطے میں استحکام اور باہمی اعتماد کے فروغ کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔
انہوں نے اس تاریخی عمل کی حمایت کرنے والے دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا اور بالخصوص برادر ملک قطر کی تعریف کی، جس نے مذاکرات کے آغاز کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
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