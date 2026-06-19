رہبرِ ایران کی تشییع میں شرکت کے لیے پاکستانی وفد تہران جائے گا، شہباز شریف

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے وزیرِ اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ایران میں منعقد ہونے والی تشییعی تقریب میں شرکت کے لیے تہران جائے گا۔
قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ایرانی صدر کی جانب سے پاکستان کو 3 اور 4 جولائی (12 اور 13 تیر) کو منعقد ہونے والی تشییعی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جس کے جواب میں پاکستانی وفد اپنی ذمہ داری کے مطابق اس تقریب میں شریک ہوگا۔
وزیرِ اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات قائم ہیں اور دونوں ممالک مختلف مواقع پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور یکجہتی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔
واضح رہے کہ یہ بیان وزیرِ اعظم پاکستان کی جانب سے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران دیا گیا، جس میں انہوں نے ایران کی جانب سے موصول ہونے والی دعوت اور پاکستانی وفد کی شرکت کی تصدیق کی۔
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