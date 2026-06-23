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امام حسینؑ نے دین کی حفاظت کیلئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، علامہ شہنشاہ حسین نقوی

23 جون 2026 - 13:51
News ID: 1830882
مآخذ: شیعہ نیوز پاکستان
امام حسینؑ نے دین کی حفاظت کیلئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، علامہ شہنشاہ حسین نقوی

جعفریہ الائنس پاکستان کے صدر اور معروف عالم دین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے مولائے کائنات، امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالبؑ کی حیاتِ طیبہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ کس طرح آپؑ نے نخلستانِ ایمان کی آبیاری کی، عدل و انصاف کی شمع روشن کی اور علم و حکمت کے دروازے کھول دیئے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، جعفریہ الائنس پاکستان کے صدر اور معروف عالم دین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے مولائے کائنات، امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالبؑ کی حیاتِ طیبہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ کس طرح آپؑ نے نخلستانِ ایمان کی آبیاری کی، عدل و انصاف کی شمع روشن کی اور علم و حکمت کے دروازے کھول دیئے۔ پاک محرم ایسوسی ایشن کے زیرِ اہتمام نشتر پارک میں عشرۂ محرم کی مجلسِ عزاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حضرت علیؑ کی شجاعت، زہد، عبادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علیؑ غریبوں اور یتیموں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آخر وصیت میں مولا علیؑ نے یتیموں کا خیال رکھنے پر زور دیا۔

انہوں نے کہا کہ اسی طرح حضرت بی بی فاطمہؑ کی حیاء، عفت، شوہرداری، اولاد کی تربیت اور عبادتِ الٰہی کی مثال دنیا نہیں ملتی، لہٰذا یہی وہ خاندان ہے جس کے فرزند حسین ابن علیؑ نے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حسینؑ: وہ پھول جو علیؑ و فاطمہؑ کی دسترَس میں کھلا اور جنت کی خوشبو بن گیا۔ آخر میں علامہ شہنشاہ نقوی نے شہدائے کربلا کے مصائب کو اس انداز میں بیان کیا کہ ہر ایک کے دل پر کربلا کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے حضرت علی اصغرؑ کی پیاس، حضرت عباسؑ کی بے دستی اور حضرت زینبؑ کی بے نقابی کا ذکر اس مٹھاس اور درد کے ساتھ کیا کہ مجلس میں بلند نوحے اور سینہ کوبی کی صدائیں گونج اٹھیں۔

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