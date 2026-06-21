پاکستانی وزیر اعظم اور آرمی چیف کی قالیباف سے ملاقات

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سوئٹزرلینڈ کے شہر زوریخ میں ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر قالیباف سے ملاقات کی۔
یہ ملاقات آج زوریخ میں ہوئی جس میں فریقین نے خطے کی موجودہ صورتحال اور حالیہ سفارتی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کا بنیادی محور اسلام آباد میں طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد اور امریکی فریق کی ذمہ داریوں کی تکمیل پر زور دینا تھا، خصوصاً اس شق پر جس کا تعلق تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے سے ہے۔
رپورٹ کے مطابق ایرانی وفد میں محمد باقر قالیباف کے علاوہ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی، قومی سلامتی کے نائب سربراہ علی باقری، مرکزی بینک کے سربراہ عبدالناصر ہمتی، وزارتِ تیل کے معاون حمید بورد، اور وزارت خارجہ کے دیگر اعلیٰ حکام شامل ہیں۔
یہ وفد گزشتہ رات سوئٹزرلینڈ روانہ ہوا تھا تاکہ معاہدوں پر عمل درآمد کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے اور فریقِ مقابل کی ذمہ داریوں پر پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ملاقاتیں اس بات کی نگرانی کے لیے کی جا رہی ہیں کہ طے شدہ معاہدوں اور مفاہمتوں پر عمل درآمد وقت پر اور مکمل طور پر کیا جا رہا ہے یا نہیں، کیونکہ کسی بھی معاہدے کی اصل حیثیت اس کے عملی نفاذ کے مرحلے پر ہی واضح ہوتی ہے۔
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