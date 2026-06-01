اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان کے 7 قصبوں پر حملے کی دھمکی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر جنوبی لبنان کے 7 قصبوں کے رہائشیوں کو دھمکی دی ہے کہ ان علاقوں کو حملے کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے ان قصبوں کے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھر فوری طور پر خالی کر دیں۔ یہ وارننگ ایسے وقت میں دی گئی ہے جب خطے میں پہلے ہی کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
عالمی میڈیا کے مطابق شہر کفرتبنیت اور زوطر شرقی کے اطراف میں فضائی حملوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ اسی طرح عرب صالیمل سمیت جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں بھی حملوں کی خبریں سامنے آئی ہیں۔
ذرائع ابلاغ کے مطابق الزہزانی، عرب صالیمل، برج قلاویا، کفرصیر اور تولین جیسے علاقوں کو بھی فضائی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شہر صور کے قریب المنصورہ کے علاقے پر بھی حملہ کیا۔
لبنان کی وزارت صحت کے مطابق دیر الزہزانی پر ہونے والے فضائی حملے میں 8 افراد جاں بحق اور 19 زخمی ہوئے ہیں۔
مزید اطلاعات کے مطابق صیدا اور بنت جبیل کے مختلف علاقوں میں بھی اسرائیلی فضائی کارروائیاں جاری رہیں، جس سے جانی و مالی نقصان کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔
