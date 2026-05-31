قومی حقوق کے حصول کی مکمل یقین دہانی کے بعد امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے کو منظوری مل سکتی ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ایران کی سفارتی ٹیم دشمن کے بیانات اور وعدوں پر کوئی اعتماد نہیں کرتی اور کسی بھی معاہدے کی منظوری اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک ایرانی قوم کے حقوق کے حصول کی مکمل یقین دہانی نہ ہو جائے۔
پارلیمنٹ کے نئے سالِ قانون سازی کے آغاز پر اپنے خطاب میں قالیباف نے کہا کہ سپریم رہنما کا حالیہ اسٹریٹجک پیغام پارلیمنٹ کے لیے آئندہ دور کا واضح لائحۂ عمل ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ارکانِ پارلیمنٹ اس رہنمائی کو اپنی ذمہ داریوں کی بنیاد بنائیں گے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ ایران اس وقت ایک اہم اور فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہا ہے، جہاں قومی اتحاد اور یکجہتی دشمن کے مقابلے میں سب سے بڑی طاقت ثابت ہو رہی ہے۔ ان کے بقول دشمن فوجی میدان میں ناکامی کے بعد اب اقتصادی دباؤ اور میڈیا مہمات کے ذریعے ایرانی عوام میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اسپیکر نے اقتصادی استحکام، مہنگائی میں کمی، نقدی کے بہتر انتظام اور روزگار کے فروغ کو پارلیمنٹ کی ترجیحات قرار دیتے ہوئے متعلقہ کمیٹیوں کو ہدایت کی کہ وہ ان شعبوں میں قانون سازی اور نگرانی کے عمل کو تیز کریں۔
قالیباف نے جنگ کے بعد کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی پروگرام میں ضروری ترامیم کی جائیں گی تاکہ جنگ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیرِ نو اور نقصانات کے ازالے کے لیے واضح اور قابلِ عمل منصوبہ بندی کی جا سکے۔
انہوں نے حکومت اور پارلیمنٹ کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اختلافات کو سیاسی کشمکش میں تبدیل کرنے کے بجائے قومی مفاد کو ترجیح دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
سفارتی عمل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایران صرف عملی اور قابلِ پیمائش نتائج کو معیار بناتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران کو اپنے حقوق اور مفادات کا مکمل تحفظ حاصل نہیں ہوتا تو کسی بھی بین الاقوامی سمجھوتے کی توثیق نہیں کی جائے گی۔
خطاب کے اختتام پر قالیباف نے اظہارِ یقین کیا کہ عوامی حمایت، دفاعی طاقت اور حکومتی کوششوں کے ذریعے ایران موجودہ چیلنجز پر قابو پا لے گا اور ملک ایک بار پھر کامیابی اور استحکام کی راہ پر گامزن ہوگا۔
