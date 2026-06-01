عباس عراقچی: ایک محاذ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی تمام محاذوں پر خلاف ورزی تصور ہوگی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں پر سخت ردعمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایک محاذ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی دراصل تمام محاذوں پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگی۔
انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم “ایکس” پر اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی، کسی بھی ابہام کے بغیر، تمام محاذوں پر جنگ بندی شمار کی جاتی ہے، جن میں لبنان بھی شامل ہے۔
عراقچی کے مطابق کسی بھی ایک محاذ پر اس جنگ بندی کی خلاف ورزی پورے معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔
ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کسی بھی ممکنہ خلاف ورزی کے نتائج کے ذمہ دار ہوں گے۔
