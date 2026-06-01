قالیباف: لبنان میں صہیونی حکومت کے جرائم کی قیمت ادا کرنا ہوگی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے لبنان میں صہیونی حکومت کے حالیہ حملوں پر ردِعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان میں کیے جانے والے جرائم کی قیمت ادا کرنا ہوگی اور آخرکار ہر چیز اپنی درست جگہ پر آجائے گی۔
محمد باقر قالیباف نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ لبنان پر بحری محاصرہ مسلط کرنا اور جنگی کارروائیوں میں شدت لانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جنگ بندی کے حوالے سے کیے گئے وعدوں پر عمل نہیں کیا جا رہا۔
انہوں نے کہا کہ ہر فیصلے اور ہر اقدام کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس کا حساب ایک نہ ایک دن سامنے آتا ہے۔ ان کے مطابق موجودہ صورتحال کے ذمہ دار عناصر کو اپنے اقدامات کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ایرانی پارلیمان کے اسپیکر نے زور دیا کہ خطے میں جاری کشیدگی اور لبنان کے خلاف کارروائیوں کے اثرات نظر انداز نہیں کیے جا سکتے اور بالآخر تمام معاملات اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے۔
