ایران عمان آبنائے ہرمز کے مالک

‌آبنائے ہرمز بین الاقوامی آب راہ نہیں، بلکہ ایران اور عمان کے ارضی پانیوں میں شامل ہے، آسٹریلوی تحقیقاتی مرکز

31 مئی 2026 - 12:39
News ID: 1820669
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ آسٹریلیا کے "مطالعاتی مرکز برائے انسداد بالادستی (Centre for Counter Hegemonic Studies [CCHS]) کے  سربراہ "ٹم  اینڈرسن (Tim Anderson)" نے ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ 'آبنائے ہرمز ایک بین الاقوامی آبنائے ہے"، اور کہا: یہ اسٹراٹیجک آبنائے مکمل طور پر ایران اور عمان کے ارضی پانیوں میں واقع ہے۔

اینڈرسن نے کہا:

- آبنائے کا باریک ترین حصہ صرف 21 میل چوڑا ہے، حالانکہ

- بحری حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن نے ارضی پانیوں کو ساحل سے 13/8 میل تک، قرار دیا ہے۔ 

- عمان نے اس کنونشن کو منظور کیا ہے جبکہ

- ایران اور امریکہ نے اسے منظور نہیں کیا ہے۔

- آبنائے ہرمز مکمل طور پر ایران اور عمان کے ارضی پانیوں میں واقع ہے اور

- ایران اور عمان کے درمیانی پانیوں میں کوئی بین الاقوامی آب راہ، نہیں ہے۔

