مسکو اجلاس میں ملا یعقوب کا انتباہ؛ کابل کے سکیورٹی دعووں اور علاقائی خدشات میں تضاد

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، طالبان کے قائم مقام وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد نے ماسکو میں منعقدہ بین الاقوامی سکیورٹی فورم سے خطاب کرتے ہوئے ان ممالک کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جن پر ان کے بقول افغانستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں کا الزام ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ افغانستان کے خلاف "غلط اندازوں" پر مبنی کسی بھی اقدام کو ماضی کی طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ملا یعقوب نے اس موقع پر طالبان حکومت کی سکیورٹی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ گزشتہ پانچ برسوں میں ملک بھر میں امن قائم ہوچکا ہے اور داعش کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہے۔
تاہم طالبان کے یہ دعوے اقوام متحدہ کی سکیورٹی رپورٹس اور روسی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری سرگئی شویگو کے بیانات سے متصادم دکھائی دیتے ہیں۔ شویگو نے اجلاس کے موقع پر دہشت گرد گروہوں کی مسلسل سرگرمیوں، اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ پر تشویش ظاہر کی۔
رپورٹس کے مطابق اگرچہ پوست کی کاشت میں کمی آئی ہے، لیکن افغانستان میں صنعتی منشیات خصوصاً "میٹھا ایمفیٹامین" کی پیداوار میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس نے خطے کے ممالک کی تشویش مزید بڑھا دی ہے۔
طالبان کے وزیر دفاع نے بغیر نام لیے پاکستان پر بھی تنقید کی اور کہا کہ بعض ممالک اپنے داخلی مسائل کا ذمہ دار افغانستان کو ٹھہرا رہے ہیں۔ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کی حمایت کے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کابل اور اسلام آباد کے درمیان علاقائی طاقتوں کی ثالثی میں ہونے والے چار ادوار کے مذاکرات کسی واضح نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔
اجلاس کے ایک اور اہم پہلو میں روسی حکام نے خطے میں ممکنہ امریکی فوجی اڈوں کے قیام پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اس معاملے پر ماسکو اور کابل کے مؤقف میں واضح ہم آہنگی دیکھی گئی، جو مغربی فوجی موجودگی کی مخالفت پر مبنی ہے۔
ملا یعقوب مجاہد نے آخر میں اعلان کیا کہ طالبان ایک "مضبوط سکیورٹی فورس" کی تشکیل پر کام کر رہے ہیں اور خطے کے ممالک پر زور دیا کہ سیاسی محاذ آرائی کے بجائے عملی تعاون کو فروغ دیا جائے۔
