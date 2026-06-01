امریکہ اور اسرائیل نے سفارتی عمل کو چیلنجز سے دوچار کر دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے جاپان کی وزیرِ اعظم سانائے تاکائیچی سے ٹیلیفونک گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات نے خطے میں سفارتی عمل کو مشکلات اور چیلنجز سے دوچار کر دیا ہے۔
صدر پزشکیان نے ایران کے لیے جاپان کی جانب سے فراہم کی جانے والی ادویاتی اور انسانی ہمدردی کی امداد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایران خطے کے مسائل اور کشیدگی کے حل کے لیے مکالمے اور سفارت کاری کے راستے پر یقین رکھتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران ہمیشہ سفارت کاری کو مسائل کے حل کا مؤثر ترین ذریعہ سمجھتا رہا ہے، تاہم بعض فریقین، خصوصاً امریکہ کی جانب سے اپنے وعدوں سے انحراف اور اسرائیل کے عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات نے سفارتی کوششوں کو متاثر کیا ہے۔
صدر نے لبنان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزی، لبنانی شہریوں کی مسلسل بے دخلی اور اسرائیل کی کارروائیوں کے لیے امریکہ کی سیاسی و عسکری حمایت پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس صورتحال کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔
پزشکیان نے بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی کی آزادی اور سلامتی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران سمندری آمدورفت کو آسان بنانے کے لیے مکمل آمادگی رکھتا ہے، جبکہ اصل مسئلہ ایران کی تجارت اور جہاز رانی پر امریکہ کی جانب سے عائد پابندیاں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ تہران جاپان سے متعلق جہازوں کی آمدورفت کے معاملے کو سنجیدگی سے دیکھے گا اور کوشش کرے گا کہ جاپانی جہازوں کے لیے گزرگاہ مزید آسان اور محفوظ بنائی جائے۔
ایرانی صدر نے مزید کہا کہ ایران آبنائے ہرمز میں سمندری آمدورفت کو معمول پر رکھنے اور اس اہم گزرگاہ کے استحکام و سلامتی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حالات معمول پر آنے کے بعد جاپان کی فنی اور انجینئرنگ صلاحیتوں سے ایران میں ریفائنریوں، بندرگاہوں اور دیگر اقتصادی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و ترقی میں فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔
صدر پزشکیان نے جاپانی حکومت سے ایران کے مالی وسائل اور اثاثوں تک رسائی آسان بنانے میں تعاون کی بھی درخواست کی تاکہ ضروری اشیا، طبی آلات اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔
جاپان کی وزیرِ اعظم سانائے تاکائیچی نے گفتگو کے دوران سفارتی حل کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ تہران اور ٹوکیو کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون مزید فروغ پائے گا۔
انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنی مشاورت کا حوالہ دیتے ہوئے کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے حل کے لیے سفارت کاری اور مذاکرات کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا۔
جاپانی وزیرِ اعظم نے آبنائے ہرمز میں بحری سلامتی کے لیے ایران کے تعاون کو سراہتے ہوئے جاپانی جہازوں کے کامیاب اور محفوظ گزر پر شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ تمام جہاز مستقبل میں زیادہ رفتار، تحفظ اور سہولت کے ساتھ اس اہم سمندری راستے سے گزر سکیں گے۔
