اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران نے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ معطل کردیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران نے اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف احتجاجاً امریکہ کے ساتھ ثالثوں کے ذریعے جاری پیغامات اور مذاکراتی متن کے تبادلے کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق ایرانی حکام کا مؤقف ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کی شرائط کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جبکہ غزہ اور لبنان میں جاری فوجی کارروائیاں خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ اور لبنان میں فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند کی جائیں اور متنازع علاقوں سے مکمل انخلا یقینی بنایا جائے۔
ایرانی مذاکراتی حلقوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان مطالبات پر پیش رفت نہیں ہوتی، کسی قسم کے مذاکرات یا پیغامات کے تبادلے کا عمل آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔
اس کے علاوہ ایران اور مزاحمتی گروہوں کی جانب سے خطے میں مختلف تزویراتی اقدامات پر غور کیے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جن کا مقصد اسرائیل اور اس کے حامیوں پر دباؤ بڑھانا بتایا جا رہا ہے۔
مزید تفصیلات کے مطابق ایرانی حکام آئندہ دنوں میں اس حوالے سے اپنا باضابطہ مؤقف بھی پیش کر سکتے ہیں۔
