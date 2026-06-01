بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے کے عوام کو صہیونی فوج کی دھمکی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،بیروت، صہیونی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔
رپورٹس کے مطابق لبنان میں صہیونی فوجی کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حالیہ پیش رفت میں صہیونی فوج نے جنوبی بیروت کے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ فوری طور پر مذکورہ علاقے کو چھوڑ دیں۔
ذرائع کے مطابق صہیونی فوج کی جانب سے یہ دھمکی ایسے وقت میں دی گئی ہے جب جنوبی لبنان میں کشیدگی برقرار ہے اور متعدد شہری علاقوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ مختلف حملوں میں بے گناہ شہریوں کے جانی نقصان کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔
مقامی حلقوں کا کہنا ہے کہ جنوبی بیروت لبنان کا ایک گنجان آباد علاقہ ہے اور وہاں کے رہائشیوں کو نقل مکانی کی دھمکیاں تشویش کا باعث بن رہی ہیں۔
لبنانی حکام اور علاقائی مبصرین نے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے فوری توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
آپ کا تبصرہ