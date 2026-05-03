وعدہ صادق-4؛
ویڈیو-تصویری خبر | ٹرمپ اب شکست کے عمل سے گذر رہا ہے، ٹم اینڈرسن
اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح
3 مئی 2026 - 17:19
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ آسٹریلوی مصنف اور محقق ٹم اینڈرسن نے ایکس نیٹ ورک پر نرگسی بادشاہ کے عنوان سے ایک ویڈیو نشر کرکے لکھا: وینزویلا پر مختصر مگر غیر مستحکم فتحیابی کے بعد، ٹرمپ اب شکست کے عمل سے گذر رہا ہے۔ / روس میں شکست اور ایران میں شکست، اور کیوبا اگلی شکست ہے۔ شکست کبھی بھی ایک نرگسی کے لئے کافی نہیں ہے۔ وہ اسے کیونکر برداشت کرے گا؟
