انٹیلی جنس کارروائی کے دوران داعش کا رکن گرفتار، الحشد الشعبی کا اعلان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، الحشد الشعبی نے ایک سرکاری بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس کے انٹیلی جنس اہلکاروں نے ایک دقیق اور منظم کارروائی کے دوران داعش کے ایک مطلوب رکن کو دشت نینوا کے ایک داخلی راستے پر گرفتار کر لیا۔
عراقی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ الحشد الشعبی کی 30ویں بریگیڈ کے شعبۂ اطلاعات کی ایک ٹیم نے خفیہ معلومات اور انٹیلی جنس رپورٹس کی بنیاد پر یہ کامیاب کارروائی انجام دی۔
بیان کے مطابق گرفتار ہونے والا شخص عراق کے انسدادِ دہشت گردی قانون کی دفعہ 4 کے تحت عدالتی اداروں کو مطلوب تھا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی جاری تھی۔
الحشد الشعبی نے مزید بتایا کہ ابتدائی تفتیش اور ضروری انتظامی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ملزم کو قانونی مراحل کی تکمیل اور عدالتی فیصلے کے لیے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
عراقی سکیورٹی ادارے ملک کے مختلف علاقوں میں داعش کے باقی ماندہ عناصر کے خلاف مسلسل انٹیلی جنس اور سکیورٹی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ دہشت گردی کے دوبارہ سر اٹھانے کے امکانات کو ختم کیا جا سکے۔
آپ کا تبصرہ