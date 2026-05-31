ایران اور عمان کا امریکی دھمکی آمیز بیانات کی مذمت، خطے میں امن و استحکام پر زور

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا جس میں دوطرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران ایرانی وزیر خارجہ نے سفارتی پیش رفت کے حوالے سے اپنے عمانی ہم منصب کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکی فریق کو اپنی متضاد پالیسیوں اور حد سے زیادہ مطالبات سے دستبردار ہونا ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران اپنے قومی مفادات اور قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے سنجیدگی اور ثابت قدمی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔
سید عباس عراقچی نے خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے عمان کے ذمہ دارانہ اور اصولی کردار کو سراہتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں عمان کی تعمیری ثالثی کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے عمان کے خلاف امریکہ کی جانب سے دیے گئے دھمکی آمیز بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز میں محفوظ اور آزاد بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے ایران اور عمان کے اقدامات بین الاقوامی قوانین اور عالمی برادری کے مفادات کے مطابق ہیں۔
ایرانی وزیر خارجہ نے لبنان اور فلسطین میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے ممالک، اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ پر اخلاقی اور قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لبنان کے خلاف حملوں اور فلسطینی علاقوں میں جاری تشدد کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔
ٹیلیفونک رابطے میں دونوں وزرائے خارجہ نے دوطرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے، باہمی اعتماد بڑھانے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔
