ٹرمپ کو اپنا غصہ اسرائیلی حکام پر اتارنا چاہئے، ٹرمپ انتظامیہ کا مستعفی اہلکار

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ امریکی مرکز برائے انسداد دہشت گردی کے مستعفی سربراہ جو کینٹ (Joe Kent) نے لکھا ہے:
- ٹرمپ مایوس ہے کیونکہ اسرائیلیوں نے کردوں اور ایران کے دوسرے مخالفین کو مسلح کرنے کا خام خیال ٹرمپ کو بیچ دیا۔
- اسرائیلیوں نے ٹرمپ سے کہا کہ یہ کام بہت تیزی سے ایرانی حکومت کے خاتمے اور تیزرفتار فتحیابی پر منتج ہوگا۔ لیکن
- یہ تجویز آرزومندانہ سوچ (Wishful thinking خیالی پلاؤ) پر مبنی تھی۔ جس وقت اسرائیلی یہ معلومات ہمیں دے رہے تھے، ان کا مقصد ان کے مفادات کا حصول تھا۔"
