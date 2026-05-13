ایران پر امریکی و صہیونی جارحیت کے ساے میں بیلجیم میں ملک گیر ہڑتال

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بیلجیم میں حکومت کی مجوزہ اصلاحات کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، جہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی، توانائی بحران اور ایران کے خلاف امریکہ و صہیونی رژیم کی جارحیت کے باعث پیدا ہونے والے معاشی دباؤ نے عوامی بے چینی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
بیلجیم کی تین بڑی مزدور یونینوں نے وفاقی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ملک گیر احتجاج اور ہڑتال کی کال دی تھی۔ منگل کے روز دارالحکومت برسلز میں تقریباً 40 ہزار سے 70 ہزار مظاہرین نے ریلی نکالی اور حکومت کی سماجی و معاشی اصلاحات کو “عوام دشمن” قرار دیا۔
مظاہرین کے اہم مطالبات میں پنشن اصلاحات کی واپسی، قوتِ خرید کا تحفظ اور اجرتوں کے خودکار اشاریہ نظام کو برقرار رکھنا شامل تھا۔ مزدور یونینوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی نئی پنشن پالیسی سے کارکنوں کے حالات مزید خراب ہوں گے، جبکہ اجرتوں کے خودکار اضافے کے نظام کو کمزور کرنے کی کوششیں بھی ناقابلِ قبول ہیں۔
یہ احتجاج ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث توانائی کی قیمتوں میں شدید اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف امریکی اور صہیونی حملوں نے عالمی سطح پر تیل کی منڈی کو متاثر کیا، جس کے نتیجے میں ایندھن کی قیمتیں اور روزمرہ اخراجات میں اضافہ ہوا۔
ملک گیر ہڑتال کے اثرات بیلجیم بھر میں محسوس کیے گئے۔ عوامی ٹرانسپورٹ محدود پیمانے پر چلتی رہی جبکہ شارلروا ہوائی اڈے نے تمام شیڈول پروازیں منسوخ کر دیں۔ اس سے قبل 12 مارچ کو ہونے والے احتجاج میں بھی 80 ہزار سے زائد افراد شریک ہوئے تھے۔
واضح رہے کہ بیلجیم میں یہ احتجاجی تحریک گزشتہ ڈیڑھ سال سے جاری مزدور تنظیموں کی مہم کا حصہ ہے، جو قوم پرست فلیمنش وزیرِاعظم بارت دے ویور کی قیادت میں قائم اتحادی حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف جاری ہے۔
ایران کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے اس حوالے سے کہا تھا کہ اگر دنیا میں ایندھن اور خوراک کی قیمتوں پر تشویش پائی جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار ایران نہیں بلکہ وہ قوتیں ہیں جو خطے میں جنگ اور عدم استحکام کو ہوا دے رہی ہیں۔
