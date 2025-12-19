ہمارے ججوں پر امریکی پابندی ایک غیر جانبدار ادارے کی خود مختاری پر حملہ: عالمی فوجداری عدالت

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ہیگ کی عالمی فوجداری عدالت نے اپنے 2 ججوں پر امریکی پابندی کے اقدام کو ایک غیر جانبدار ادارے کی خود مختاری پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام قابل مذمت ہے۔
عالمی فوجداری عدالت کے مطابق، امریکہ نے جارجیا اور منگولیا سے تعلق رکھنے والے ججوں بالترتیب "گوچا لورڈکیپانیڈزے" اور "ایردینے بالسورن دامدین" پر پابندی عائد کی ہے۔
ان پابندیوں کے تحت امریکی حکومت ان ججوں کے اثاثوں کو ضبط اور ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرسکتی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے اس سے پہلے بھی عالمی فوجداری عدالت کے 9 ججوں اور پراسیکیوٹروں پر پابندی عائد کی تھی۔
یہ پابندیاں غزہ میں صیہونی جرائم کا ارتکاب کرنے والے غاصب صیہونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق صیہونی وزیر جنگ کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کرنے پر لگائی گئی ہیں۔
