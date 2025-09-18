عرب ممالک کی غزہ پر اسرائیلی زمینی حملے کی شدید مذمت

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا کے مطابق، جیسے ہی اسرائیلی فوج نے غزہ شہر پر زمینی حملے کا آغاز کیا، عرب ممالک نے اس اقدام کی شدید مذمت کی اور اسے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔
الجزیرہ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیل کی فلسطینی عوام کے خلاف جاری جرائم کو روکنے میں عالمی برادری کی ناکامی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے بھی زمینی حملے کو فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کی جنگ اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر تجاوزات روک کر فلسطینی عوام کے حقوق کی حفاظت کرے۔
مصر کی وزارت خارجہ نے غزہ میں زمینی کارروائی کو خطرناک کشیدگی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا اور خبردار کیا کہ یہ حملہ پورے خطے میں وسیع افراتفری کا سبب بن سکتا ہے۔ قاہرہ نے عالمی برادری کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ غیر ملکی شہریوں کے خلاف جرائم کے خلاف خاموش رہی ہے اور فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔
اس اسرائیلی زمینی حملے کا نام ارابہ گدعون ۲ رکھا گیا ہے، جس میں فوج کی دو بڑی ڈویژنیں ۱۶۲ اور ۹۸ غزہ کے ارد گرد تعینات کی گئی ہیں اور جلد تیسری ڈویژن ۳۶ بھی شامل ہو جائے گی تاکہ شہر کو مکمل طور پر گھیر لیا جائے۔ یہ زمینی یورش فضائی حملوں کے ساتھ جاری ہے، جس سے متعدد بے گناہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔
آپ کا تبصرہ