بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق،یمنی انصار اللہ تحریک کے رہبر سید عبدالملک بدرالدین الحوثی نے زور دے کر کہا ہے کہ اسلامی دنیا کو اسرائیل کی طرف سے قطر پر کیے گئے حالیہ حملے سے سبق سیکھنا چاہیے۔
واضح رہے کہ صہیونیستی ریاست کسی کی بھی حیثیت یا اتحادیوں کا احترام نہیں کرتی، چاہے اس کے خلاف امریکی فوجی اڈے موجود ہی کیوں نہ ہوں۔
جمعہ کے روز ایک اہم خطاب میں، جو غزہ میں صہیونیستی مظالم اور خطے میں تازہ ترین واقعات کے تناظر میں تھا، الحوثی نے کہا کہ صہیونیستی دشمن عالمی برادری کی آنکھوں کے سامنے غزہ میں "صدی کے جرم” کا ارتکاب جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نسل کشی اور تباہی کے اس واضح مظاہرے کو دیکھ کر ہر وہ شخص متحرک ہو جاتا ہے جس میں انسانی ضمیر کی کوئی رمق باقی ہے۔
انصار اللہ کے رہبر نے الزام لگایا کہ صہیونیستی دشمن غزہ میں نسل کشی کرنے کے لیے امریکی، برطانوی اور جرمن بم استعمال کر رہا ہے، جن کے ایندھن کی فراہمی عرب ممالک کے تیل سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی دشمن عالم اسلام کی کمزوری اور مصالحت پسندی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔
الحوثی نے خبردار کیا کہ اسرائیلی خطرہ صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری امت مسلمہ کو نشانہ بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونیستی دشمن یروشلم کو یہودی بنانے کے منصوبے پر کاربند ہے اور مسجد اقصیٰ اور اسلامی مقدسات کی توہین مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔
انہوں نے امریکی وزیر خارجہ اور نیتن یاہو کی براق وال کے پاس موجودگی اور مسجد اقصیٰ کے نیچے ایک سرنگ کے افتتاح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان پوشیدہ اور عیاں معاملات میں مکمل اتحاد اور اس کے سامنے امت اسلامی کی غفلت کی علامت ہے۔
یمنی رہنما نے لبنان پر دشمن کے مسلسل حملوں اور مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کے لیے امریکی دباؤ پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے صبرا و شتیلا کے قتل عام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس نے مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کے ممکنہ نتائج کو واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس قتل عام کے مرتکب افراد کو سزا دی گئی؟ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مسئلہ مزاحمت کا ہتھیار نہیں بلکہ وہ ہتھیار ہے جس سے نسل کشی کی جاتی ہے۔
دوحہ سربراہی اجلاس پر تبصرہ کرتے ہوئے، الحوثی نے کہا کہ اگرچہ یہ ایک اہم قدم تھا، لیکن اس کا نتیجہ ماضی کی طرح صرف بیانات تک محدود رہا اور کوئی عملی اقدام نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کے کمزور نتائج نے اسرائیلی دشمن کو قطر اور دیگر ممالک پر دوبارہ حملے کی ترغیب دی ہے۔
انہوں نے کہا کہ قطر کے باوجود بین الاقوامی سیاست اور تعلقات میں اس کے نمایاں مقام کے، صہیونیستی ریاست نے اس کی کوئی پروا نہیں کی۔ اسرائیل کے قطر پر حملے نے ظاہر کر دیا کہ یہ ریاست کسی ملک کے مقام یا وقار کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، چاہے اس میں امریکی اڈے موجود ہوں۔
الحوثی نے یورپی ممالک کے اجلاسوں میں یوکرین کی حمایت میں اربوں ڈالر مختص کیے جانے پر تعجب کا اظہار کیا، لیکن فلسطین کے لیے اسلامی ممالک کے اجلاسوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ بعض عرب ممالک اسرائیلی دشمن کے خلاف اپنا فضائی دفاع بند کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرب ممالک کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ سربراہی اجلاس میں فلسطینی مزاحمت گروپوں، جن میں القسام، حماس، جہاد اور دیگر شامل ہیں، کو دہشت گردوں کی فہرست سے خارج کر دیں۔
انصار اللہ رہنما نے کہا کہ بہت سے عرب ریجنوں نے فلسطینی عوام کے حق میں احتجاجی مظاہروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور انہیں جرم قرار دیا ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی دشمن کے خلاف بحیرہ احمر اور باب المندب میں بحری جہاز رانی پر پابندی جاری ہے، اور انکشاف کیا کہ گزشتہ ہفتے مقبوضہ علاقوں کے اندر 24 میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔
سعودی عرب کے حوالے سے، الحوثی نے کہا کہ جب تک وہ مالی، سیاسی اور inteligence کے میدان میں صہیونیستی دشمن کی خدمت کرتا رہے گا، اسرائیل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بحیرہ احمر کے معاملے پر سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان تعاون صرف اسرائیلی بحری جہاز رانی کی خدمت کے لیے ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کو مشورہ دیا کہ وہ خود کو اسرائیل کے جال میں نہ پھنسائیں اور اس ریاست کے جہازوں کی حمایت سے باز رہیں۔
