مصر اور سنگاپور کی فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی کی مخالفت

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مصر اور سنگاپور کے صدور نے فلسطینی عوام کی اپنی سرزمین سے زبردستی بے دخلی کے خلاف مشترکہ موقف اپنایا ہے۔ یہ بیان صدر مصر عبدالفتاح السیسی اور صدر سنگاپور ثارمان شانموگار اتنام کی قاہرہ میں ملاقات کے موقع پر جاری کیا گیا۔
صدر سنگاپور نے اپنی مصری ہم منصب سے دوطرفہ تعلقات، علاقائی و عالمی حالات اور خاص طور پر فلسطین کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر السیسی نے اس موقع پر کہا کہ مصر مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے وسیع مواقع فراہم کرتا ہے اور علاقائی استحکام کے لیے پرعزم ہے۔
مصر کی صدراتی دفتر کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ دونوں صدور نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے رہائشیوں کی زبردستی نقل مکانی کی کوششوں کی شدید مذمت کی اور فلسطینیوں کی اپنی زمین پر رہنے کے حق کا دفاع کرنے پر زور دیا۔
ملاقات کے دوران صدر سنگاپور نے مصر کو آئندہ سال اپنے ملک میں 60 ویں یوم تاسیس کے موقع پر مدعو کیا، جسے صدر السیسی نے خوشی خوشی قبول کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان زراعت، صحت، سمندری نقل و حمل، چھوٹے کاروباروں کی حمایت، اقتصادی شراکت داری اور سرکاری ملازمین کی تربیت کے شعبوں میں کئی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔
مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر السیسی نے کہا کہ مصر فلسطینی عوام کی زبردستی بے دخلی اور فلسطین کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے مصر کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔
یاد رہے کہ اسرائیلی فوج کے حالیہ حملوں میں غزہ میں 65 ہزار سے زائد فلسطینی شہید اور 166 ہزار زخمی ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین، بچے اور بوڑھے شامل ہیں، جو انسانی المیے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔
