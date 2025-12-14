سڈنی میں فائرنگ کا واقعہ، حملہ آور کو قابو کرنے والا ایک مسلمان ہے

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || حملے کے دوران مسلح شخص کو قابو کرکے اسلحہ چھیننے والے شخص کی شناخت احمد الاحمد کے طور پر ہوئی ہے، جنہیں آسٹریلوی میڈیا اور عوام کی جانب سے ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔
العربیہ کے مطابق اتوار کو ہونے والے اس حملے میں 11 افراد فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ واقعے کے دوران احمد الاحمد نے بغیر کسی خوف کے مسلح حملہ آور پر جھپٹ کر اسے پیچھے سے دبوچ لیا اور اس کے ہاتھ سے رائفل چھین لی۔
15 دسمبر 2025 - 01:59
News ID: 1761875
مآخذ: ڈیلی پاکستان
آسٹریلیا کے شہر سڈنی کی بونڈی بیچ پر یہودی تعطیل کی تقریب کے دوران ہونے والے خونی حملے میں ایک شہری کی جرات مندانہ کارروائی نے کئی جانیں بچا لیں۔
