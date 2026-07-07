اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کا تشییع جنازہ 7 جولائی 2026 - 20:46 News ID: 1836966 مآخذ: ابنا لیبلز اسلامی جمہوریہ ایران تہران رہبر شہید کی تشییع جنازہ آیت اللہ خامنہ ای قم المقدس مسجد جمکران متعلقہ خبریں۔ 10 کلومیٹر طویل سڑک، سراسر سوگ، سراسر انتقام کا مطالبہ، فنانشل ٹائمز + ویڈیو تصویری خبر|| نائجیریا میں شہید رہبر انقلاب اسلامی کی تشییع جنازہ روضۂ مبارک امام رضاؑ میں شہید رہبرِ انقلاب کی تدفین؛ انتظامیہ نے خصوصی انتظامات کا اعلان کر دیا تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کا تشییع جنازہ ۲ سمینار "رہبرِ شہیدِ امت کا تزویراتی اور تہذیبی ورثہ"؛ رہبرِ شہید کا جنازہ، ایک عظیم واقعہ 'عالم اسلام سے وسیع تر' ایک رپورٹ تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کی نماز جنازہ ادا لبنانی شریکِ تشییع: یہ اجتماع دنیا کے لیے پیغام ہے کہ ایران کمزور نہیں، ایک علاقائی طاقت بن چکا ہے عراقی وزیراعظم نجف ایئرپورٹ پر شہید رہبرِ انقلاب کے جسدِ خاکی کا استقبال کریں گے کربلا میں ایرانی قونصل جنرل نے شہید رہنما کی آخری رسومات کی تفصیلات بیان کر دیں
آپ کا تبصرہ