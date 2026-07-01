رہبر معظم اور ایران کے مظلوم شہداء کی شہادت کے مجرموں کو سزا دی جائے گی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایرانی سلامتی کونسل کے سربراہ حالیہ واقعات میں ایرانی قیادت اور دیگرشہدا کے معاملے کو حکومت اب بھی کھلا معاملہ سمجھتی ہے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا عزم رکھتی ہے۔
سرکاری بیان کے مطابق، محمد باقر ذوالقدر نے بدھ کے روز اپنے پیغام میں کہا کہ ایرانی قیادت کی آخری لمحات کی علامتی تصویر کو ملک کے قومی سلامتی کے نظریے کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی حکام کے مطابق اس واقعے سے متعلق کارروائی کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا اور ان کے بقول منصوبہ سازوں اور ذمہ دار عناصر کو مناسب وقت پر قانون کے مطابق انجام تک پہنچایا جائے گا۔
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