اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجی طاقت
تصویری خبر | ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتیں ناقابل مذاکرات ہے ، قائم مقام وزیر دفاع
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا | اسلامی جمہوریہ ایران کے قائم مقام وزیر دفاع، بریگیڈیئر جنرل سید سید مجید ابن الرضا، نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا: میں نے مجلس شورائے اسلامی (پارلیمان) کے اقتصادی کمیشن کے محترم اراکین سے ملاقات میں، جنگ رمضان کے مختلف پہلوؤں، حصولیابیوں اور کامیابیوں اور خصوصیات کی وضاحت کرتے ہوئے، زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی طاقت، میزائل اور ڈرون صلاحیت قومی سلامتی کی سرخ لکیر ہے اور اس پر کوئی گفت شنید نہیں ہوئي اور نہیں ہو گی۔ / ان صلاحیتوں کو مقامی وسائل پر انحصار کرتے ہوئے ترقی دی جائے گی۔
1 جولائی 2026 - 14:59
News ID: 1834084
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