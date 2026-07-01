عوام اور قیادت کے خلاف کسی بھی دھمکی کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا:عراقچی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اسرائیلی وزیر دفاع کے حالیہ بیان پر ردِعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی تمام شقیں واضح ہیں اور ہر کوئی انہیں دیکھ سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر نے مفاہمتی معاہدے کے تحت اسرائیل کو قابو میں رکھنے کا عہد کیا ہے۔ ان کے بقول، اگر اسرائیل معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایران مناسب جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
سید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ ایران کے عوام یا ملکی قیادت کے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکی کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔
انہوں نے زور دیا کہ ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔
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