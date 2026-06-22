اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے صدر مسعود پزشکیان کل پاکستان کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں وہ پاکستانی قیادت کے ساتھ دوطرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلۂ خیال کریں گے۔
ایرانی صدارتی دفتر کے مطابق اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطوں کو مزید مضبوط بنانا اور باہمی تعاون کے مختلف شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لینا ہے۔
دورے کے دوران پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات متوقع ہے، جس میں حالیہ سفارتی پیش رفت، علاقائی استحکام، اقتصادی تعاون اور مشترکہ مفادات سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے۔
ایرانی صدر پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل میں کردار ادا کرنے پر شکریہ بھی ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان جاری مشاورت، اقتصادی منصوبوں اور سابقہ معاہدوں پر عملدرآمد کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔
مبصرین کے مطابق یہ دورہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
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