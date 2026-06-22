ایرانی وفد تہران روانہ، 60 روزہ روڈ میپ پر اتفاق

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد ایرانی وفد تہران کے لیے روانہ ہو گیا۔ وفد نے تقریباً 18 گھنٹے تک جاری رہنے والی تفصیلی بات چیت اور مشاورت میں حصہ لیا۔
ایرانی وفد نے دوطرفہ اور چار فریقی اجلاسوں میں شرکت کی، جن میں امریکی وفد کے علاوہ پاکستانی اور قطری ثالث بھی موجود تھے۔ مذاکرات کے دوران ایران نے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد اور حتمی معاہدے کے لیے مذاکراتی شرائط سے متعلق اپنا مؤقف پیش کیا۔
مذاکرات کے اختتام پر قطر اور پاکستان نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ تمام فریق 60 روزہ روڈ میپ پر متفق ہو گئے ہیں۔ بیان کے مطابق ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جبکہ مختلف تکنیکی امور کے لیے ورکنگ گروپس بھی قائم کیے جائیں گے۔
مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ تکنیکی سطح کے مذاکرات ہفتے کے اختتام تک جاری رہیں گے تاکہ طے شدہ نکات پر مزید پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔
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