ایران کے خودمختاری اور سلامتی کے دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ چین ایران کے اپنی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ کے حق کی مکمل حمایت کرتا ہے۔
انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جنگ بندی کو مستحکم کرنے اور دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے نئے امکانات پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
چینی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مسائل کو بات چیت اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ چین ہمیشہ مشرقِ وسطیٰ میں امن، استحکام اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل کی حمایت کرتا رہا ہے۔
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