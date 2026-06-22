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صوبہ فارس سے 50 ہزار افراد کی تہران میں وداعی و تشییع میں شرکت کی تیاری

22 جون 2026 - 17:57
News ID: 1830515
صوبہ فارس سے 50 ہزار افراد کی تہران میں وداعی و تشییع میں شرکت کی تیاری

فارس صوبے سے تقریباً 50 ہزار افراد کو منظم طریقے سے تہران میں ہونے والی وداعی اور تشییع کی تقریبات میں شرکت کے لیے روانہ کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سپاہ فجر فارس کے نائب کمانڈر سردار ہاشم جمالی نے کہا ہے کہ استانی سطح کی تشییع کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مختلف گروہوں کی صورت میں عوام کو منظم انداز میں ان تقریبات میں شرکت کے لیے بھیجا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ گورنر کی ہدایت کے مطابق میونسپل اداروں اور متعلقہ محکموں کے تعاون سے شرکاء کی روانگی، سہولت اور ٹریفک انتظامات کے لیے مکمل انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ بڑا اجتماع منظم اور پرامن انداز میں منعقد ہو۔

اجلاس میں صوبائی حکام، عسکری کمانڈرز اور ضلعی افسران نے بھی اپنے اپنے اداروں کے انتظامی منصوبے پیش کیے تاکہ یہ مراسم بھرپور اور منظم انداز میں انجام پائیں۔

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