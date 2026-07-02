قیام کے ذریعے خونریزی کے لیے قوم کی پکار کو دنیا تک پہنچانا چاہیے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ انقلابی رہنما کی آخری رسومات میں بھرپور شرکت کریں اور کہا کہ یہ تقریب شہداء کے راستے اور انقلاب کی اقدار سے تجدیدِ عہد کی علامت ہے۔
اپنے پیغام میں محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ان کے مطابق یہ تقریب صرف ایک تدفینی مراسم نہیں بلکہ قوم کی جانب سے اپنے نظریات اور انقلاب سے وابستگی کے اظہار کا موقع ہے۔
انہوں نے ایرانی عوام، نوجوانوں، شہداء کے اہلِ خانہ اور مختلف طبقات سے اپیل کی کہ وہ بڑی تعداد میں شریک ہو کر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔
قالیباف نے اپنے بیان میں کہا کہ دنیا کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ ایرانی عوام ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے اور اپنے مؤقف پر قائم رہیں گے۔
انہوں نے عوام سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ تقریب کے دوران نظم و ضبط، باہمی تعاون اور انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کا مظاہرہ کریں تاکہ تمام انتظامات خوش اسلوبی سے انجام دیے جا سکیں۔
پیغام کے اختتام پر محمد باقر قالیباف نے انقلابی رہنما کے لیے دعا کی اور ایران کی سلامتی، اتحاد اور ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
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