اسرائیل کو لبنان میں نہ روکا گیا تو آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی، باخبر ذریعے کا دعویٰ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی مذاکراتی ٹیم کے قریب ایک باخبر ذریعے نے کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کے خاتمے اور لبنان کی علاقائی سالمیت کی ضمانت کے بغیر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔
ذرائع ابلاغ نے کہا کہ اگر لبنان میں اسرائیل کی کارروائیاں جاری رہتی ہیں اور ملک کی خودمختاری و علاقائی سالمیت کو یقینی نہیں بنایا جاتا تو دیگر موضوعات پر کسی قسم کے مذاکرات بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔
ذرائع کے مطابق مفاہمتی یادداشت کی شق 13 میں واضح طور پر درج ہے کہ اگر امریکہ پہلی شق میں شامل اپنی ذمہ داریوں پر عمل درآمد نہیں کرتا تو شق 5 بھی نافذ نہیں ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھولنے کا عمل بھی آگے نہیں بڑھے گا۔
باخبر ذریعے نے مزید بتایا کہ مفاہمتی یادداشت اور قطری حکام کے ساتھ ہونے والی مفاہمت کے تحت ابتدائی مرحلے میں ایران کے بعض منجمد اثاثوں کی رہائی، تمام محاذوں بشمول لبنان میں جنگ کا خاتمہ، لبنان کا مکمل محاصرہ ختم کرنا، اور ایرانی تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات اور دیگر مشتقات کی فروخت سے متعلق پابندیوں کے خاتمے کے لیے ضروری دستاویزات کا اجراء آبنائے ہرمز کی بحالیِ آمدورفت کے لیے بنیادی شرائط ہیں۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ صرف ایران کے خلاف سمندری پابندیوں یا محاصرے کا خاتمہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ مفاہمتی یادداشت میں درج تمام متعلقہ شرائط پر عمل درآمد ضروری ہے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سوئٹزرلینڈ میں ایران، امریکہ، قطر اور پاکستان کے نمائندوں کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد اور خطے کی تازہ صورتحال پر مذاکرات جاری ہیں۔
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