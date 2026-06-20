خاتم الانبیاءؐ ہیڈ کوارٹرز: آبنائے ہرمز دوبارہ جہازوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، خاتم الانبیاءؐ ہیڈ کوارٹرز نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمتی معاہدے کی پہلی شق پر عمل درآمد نہ کرنے اور صہیونی رژیم کی طرف سے جنوبی لبنان میں مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باعث یہ اقدام کیا گیا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ صہیونی رژیم کی جانب سے جنوبی لبنان میں بے گناہ شہریوں کے قتلِ عام، لاکھوں افراد کی بے دخلی اور مقبوضہ علاقوں سے انخلا نہ کرنے کے تناظر میں آبنائے ہرمز کو بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔
خاتم الانبیاءؐ ہیڈ کوارٹرز نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ دشمن کی عہد شکنی کے جواب میں اٹھایا جانے والا پہلا قدم ہے اور اگر جارحیت کا سلسلہ جاری رہا تو دشمن کو اپنے وعدوں پر عمل درآمد کے لیے مجبور کرنے کی خاطر مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔
بیان میں قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے عہد شکنی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔
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