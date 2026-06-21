ایران نے لبنان کی حمایت میں تمام وعدے پورے کیے ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حزبالله کے رہنماؤں اور ارکانِ پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ایران نے لبنان اور مزاحمتی گروہوں کی حمایت سے متعلق اپنے تمام وعدوں پر مکمل عمل کیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق حزبالله کے رکن پارلیمنٹ علی فیاض نے کہا کہ حالیہ زمینی پیش رفت اور مزاحمتی قوت کی کامیابیوں کے بعد خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ تبدیلی لبنان میں جنگ بندی اور دشمن کی پیش قدمی روکنے کے امکانات کو بھی متاثر کر رہی ہے، تاہم یہ سب کچھ مزاحمت کے دباؤ اور سیاسی پیش رفت کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔
علی فیاض نے کہا کہ لبنانی حکومت پر موجودہ دباؤ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اصل ترجیح قومی خودمختاری نہیں بلکہ بعض داخلی سیاسی اہداف ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کی موجودہ پالیسیوں کا مقصد مزاحمتی قوتوں کو کمزور کرنا ہے۔
حزبالله کے ایک اور رکن علی عمار نے کہا کہ اسرائیل بار بار جنگ بندی یا بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے اور حالیہ کشیدگی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ان کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی اقدامات خطے میں کشیدگی بڑھا رہے ہیں اور اس کا مقصد میدان میں حاصل ہونے والی ناکامیوں کو سیاسی اور علامتی کامیابیوں میں تبدیل کرنا ہے۔
علی عمار نے ایران کے کردار پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے لبنان، اس کے عوام اور مزاحمتی قوتوں کی حمایت میں اپنے وعدوں کو عملی طور پر ثابت کیا ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ ان کے مطابق ایران نے نہ صرف سیاسی بلکہ عملی سطح پر بھی اپنی حمایت جاری رکھی ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض بیانات میں ایران-امریکا مفاہمتی فریم ورک کے تحت لبنان میں جنگ بندی سے متعلق شقوں کا حوالہ دیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ معاہدوں کی خلاف ورزی کی صورت میں خطے میں مزید کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔
آخر میں ایک فوجی بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ معاہدے کی مبینہ خلاف ورزیوں کے ردعمل میں آبنائے ہرمز کی بندش کا ذکر کیا گیا ہے، جسے فریقین کی جانب سے ابتدائی ردعمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ مزید اقدامات کو آئندہ حالات سے مشروط کیا گیا ہے۔
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