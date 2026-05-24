حزب اللہ کا اسرائیلی فوجی سازوسامان اور اہلکاروں پر میزائل حملہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے اسرائیلی فوج کے فوجی سازوسامان اور اہلکاروں کو میزائل اور توپ خانے کے حملوں میں نشانہ بنایا ہے۔
حزب اللہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق اتوار کے روز مزاحمتی فورسز نے دریائے دیر سریان کے اطراف موجود اسرائیلی فوجی گاڑیوں کے اجتماع پر راکٹ اور توپ خانے سے حملہ کیا۔
تنظیم نے مزید بتایا کہ جنوبی لبنان کے قصبے حداثا میں اسرائیلی فوج کی بکتر بند گاڑی "نمیرا" کو ابابیل خودکش ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری تصاویر میں حملے کی تفصیلات بھی دکھائی گئیں۔ تنظیم کے مطابق یہ کارروائی 20 مئی 2026 کو انجام دی گئی۔
حزب اللہ نے ایک اور بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوجی گاڑیوں کے اجتماع کو "دیر سریان" کے اطراف آج پانچویں مرتبہ میزائلوں اور توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا۔
مزید برآں، حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس کے مجاہدین نے قصبہ "رشاف" میں موجود اسرائیلی فوجیوں کے ایک اجتماع پر بھی میزائل حملہ کیا۔
تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں لبنان اور اس کے عوام کے دفاع میں کی گئی ہیں، جبکہ اسرائیلی حملوں، دیہات کی تباہی اور جنوبی لبنان میں شہریوں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کے ردعمل میں انجام دی جا رہی ہیں۔
