لبنان میں اسرائیلی حکمتِ عملی حزب اللہ کے حق میں جا رہی ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی جریدے “فارن پالیسی” نے اپنی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیل کی موجودہ حکمتِ عملی نہ صرف حزب اللہ کو کمزور کرنے میں ناکام رہی ہے بلکہ طویل مدت میں اس کے اثر و رسوخ کو مزید مضبوط کر سکتی ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف ایک مضبوط لبنانی حکومت ہی حزب اللہ کو غیر مسلح کر سکتی ہے، لیکن دوسری طرف وہ لبنان کے سرکاری ڈھانچے اور بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنا کر خود لبنانی ریاست کو کمزور کر رہا ہے۔
تجزیہ نگار اسٹیون سائمن کے مطابق، “ایک کمزور حکومت حزب اللہ کو غیر مسلح نہیں کر سکتی۔” رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہی تضاد حزب اللہ کو ہر جنگی مرحلے کے بعد دوبارہ منظم ہونے اور اپنا اثر برقرار رکھنے کا موقع دیتا ہے۔
فارن پالیسی نے اپنی رپورٹ میں نتیجہ اخذ کیا کہ اسرائیل کی موجودہ پالیسی اسے ایک طویل اور تھکا دینے والے تنازع میں پھنسا سکتی ہے، جبکہ اس کے اعلان کردہ مقاصد کے برعکس یہ حکمتِ عملی بالآخر حزب اللہ کے مفاد میں ثابت ہو رہی ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ لبنان میں سیاسی اور عسکری توازن کو نظر انداز کرنے والی پالیسی خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کر سکتی ہے۔
