ایران کی طاقت عوام کے ایمان اور اتحاد پر قائم ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،مرکزی ہیڈ کواٹر خاتم الانبیاءؐ کے کمانڈر علی عبداللہی نے ایرانی عوام کی مسلسل سو راتوں تک جاری رہنے والی عوامی شرکت اور حمایت پر خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔
اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم نے گزشتہ سو راتوں کے دوران انقلابِ اسلامی کے نظریات، مسلح افواج کی حمایت، شہداء کی قربانیوں کے احترام اور رہبرِ انقلاب سے وفاداری کا شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ صرف ایک سیاسی یا سماجی سرگرمی نہیں بلکہ ایک عظیم قومی بیداری اور نئی تحریک کی علامت ہے۔
علی عبداللہی نے کہا کہ ایرانی عوام کی یہ مسلسل موجودگی قومی اتحاد، استقامت اور بیداری کا ثبوت ہے، جس نے ملک کی دفاعی طاقت اور بازدارندگی کو مزید مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران کی سلامتی اور اقتدار صرف عسکری سازوسامان پر منحصر نہیں بلکہ عوام کے ایمان، انقلابی جذبے اور قوم، قیادت اور مسلح افواج کے درمیان مضبوط تعلق پر قائم ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عوامی یکجہتی اور شعوری شرکت دشمنوں کے تمام منصوبوں کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کے بقول ایران کے مخالفین اب پہلے سے زیادہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ایرانی قوم کے عزم کو شکست دینا ممکن نہیں۔
پیغام کے اختتام پر سرلشکر علی عبداللہی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ قومی اتحاد، بصیرت اور استقامت کا مظاہرہ جاری رکھیں تاکہ ایران کا مستقبل مزید مضبوط، خودمختار اور باعزت بنایا جا سکے۔
انہوں نے شہداء کے اہل خانہ، جانبازوں، مسلح افواج کے اہلکاروں اور ایرانی عوام کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو قوم کے لیے باعثِ فخر قرار دیا۔
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