ایران لبنان کے ساتھ کھڑا ہے:حزب اللہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،حزبالله کے رہنما حسن فضلالله نے کہا ہے کہ ایران ہر مشکل وقت میں لبنان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کسی بھی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کرے گا جس میں لبنان پر جاری اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ شامل نہ ہو۔
پارلیمنٹ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل کے ساتھ براہِ راست مذاکرات لبنان کے شہداء کے خون کی توہین کے مترادف ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باوجود بعض حلقے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جو موجودہ حالات میں ناقابلِ قبول ہے۔
حسن فضلالله نے کہا کہ دشمن نے آتشبندی کے دعووں کے باوجود حملے اور عام شہریوں کو نشانہ بنانا جاری رکھا ہے، اس لیے حقیقی امن صرف مزاحمت اور غیرمستقیم مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
انہوں نے کہا کہ لبنان کے سامنے واحد راستہ مزاحمت کو جاری رکھنا اور قومی اتحاد کے ساتھ فیصلہ سازی ہے، جبکہ کسی بھی قسم کی یکطرفہ سیاسی رعایت ملک کی خودمختاری کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔
حزبالله رہنما نے زور دیا کہ لبنان میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی مخالفت ایک قومی موقف ہے، جو مختلف طبقات اور اکثریتی عوام میں پایا جاتا ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ حزبالله کا مقصد لبنان کا دفاع ہے اور جنگ کو کسی بیرونی فریق کے مفاد سے جوڑنا درست نہیں۔ ان کے مطابق ایران ہمیشہ لبنان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور خطے میں مزاحمتی قوتوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔
آپ کا تبصرہ