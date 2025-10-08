  1. اصلی صفحہ
مجلس وحدت مسلمین شعبہ قم کی طرف سے سید مقاومت شہید سید حسن نصراللہ، سید ہاشم صفی الدین اور طوفان الاقصیٰ کی یاد میں تقریب

8 اکتوبر 2025 - 16:19
News ID: 1736416
قم میں مجلس وحدت مسلمین کے زیراہتمام ایک پُروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں سیدالمقاومت شہید سید حسن نصراللہ، شہید سید ہاشم صفی الدین کی یاد منائی گئی اور طوفان الاقصیٰ آپریشن کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، قم میں مجلس وحدت مسلمین کے زیراہتمام ایک پُروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں سیدالمقاومت شہید سید حسن نصراللہ، شہید سید ہاشم صفی الدین کی یاد منائی گئی اور طوفان الاقصیٰ آپریشن کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔

اس موقع پر پاکستانی علماء، فضلاء اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔

حوزہ علمیہ قم کے استاد حجت الاسلام ڈاکٹر مجتبیٰ مصباح یزدی نے "فلسفۂ مقاومت اور استقامت" کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "مقاومت تب معنی رکھتی ہے جب مقصد حق اور راستہ الہی ہو۔"
انہوں نے امام حسینؑ اور حضرت زینبؑ کے کردار کو استقامت کی اعلیٰ مثال قرار دیا۔

 تقریب کے دوسرے حصے میں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے چیئرمین سینیٹر حجت الاسلام علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے شرکاء سے ملاقات کی۔
انہوں نے رہبرِ معظم انقلاب کے بیانیے کو حوزہ علمیہ کے لیے ایک رہنما منشور قرار دیا اور امتِ مسلمہ میں وحدت و بیداری کی ضرورت پر زور دیا۔

