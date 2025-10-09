تصویری خبر | یہ اسرائیل کے لئے مختص نشانی ہے

9 اکتوبر 2025 - 20:10
News ID: 1736901
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || آئی آر آئی بی کے نائب سربراہ برائے سیاسی امور ڈاکٹر حسن عابدینی نے ٹوئیٹر پر لکھا: صہیونی ریاست دنیا کی واحد ریاست ہے جس کی سرحدیں نہیں ہیں بلکہ اس کے اردو گرد سیکٹرز اور محاذ اور مورچے ہیں۔ اس کی حکمت عملی قتل عام، دہشت گردی، قومی صفائی اور غصب و قبضہ ہے۔۔۔ یہی کینسر کی کارکردگی ہے۔۔۔ عالمی امن و استحکام صہیونیت کو لگام دینے پر منحصر ہے ورنہ جلدی یا بدیر اٹلانٹک کے دو ساحلوں کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال دے گی۔
