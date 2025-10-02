بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نے "آپریشن وعده صادق 2" کی پہلی سالگرہ کے موقع پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے شہید کمانڈروں کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کیا کہا کہ اس آپریشن میں نہ صرف دشمن کو اس کی جارحیتوں اور جرائم کے جواب میں سخت سزا دی گئی بلکہ یہ اس پیغام کا حامل بھی تھا کہ اب مفت میں دھمکیاں دینے، خطرے میں ڈآلنے اور حملہ کرنے کا دور ختم اختتام پذیر ہوچکا ہے اور دشمن کی ہر جارحیت کا پشیمان کُن جواب بھی دیا جاتا رہے گا۔ بیان میں زور دیا گیا کہ دشمن کی جانب سے ہر نئی غلطی اور ممکنہ جارحیت کو عملیات وعده صادق سے کہیں زیادہ بھاری، درست اور ہلاکت خیز جواب دیا جائے گا۔
وعدہ صادق 2 کی پہلی سالگرہ؛
آپریشن وعده صادق 2 کے پیغام کا مفہوم تھا کہ بلا قیمت دھمکیوں اور حملوں کا دور ختم ہو چکا ہے، سپاہ پاسداران
2 اکتوبر 2025 - 17:43
