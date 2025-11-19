تصویری رپورٹ|ہندوستان میں آئی پی ایس پی نے غزہ نسل کشی میں ٹاٹا موٹرز کی شمولیت کے خلاف دہلی میں احتجاجی مظاہرہ کیا
اہل بیت نیوز ایجنسی: فلسطین کے ساتھ یکجہتی میں ہندوستانی عوام (آئی پی ایس پی) نے دہلی کے شالیمار باغ کے علاقے میں ٹاٹا موٹرز کے آؤٹ لیٹ کے باہر ایک احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا اور غزہ میں جاری نسل کشی میں اس کے ملوث ہونے کا مطالبہ کیا۔
19 نومبر 2025 - 12:23
مآخذ: ابنا
