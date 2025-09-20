امریکہ اور نیٹو غزہ میں اپنی فوجی صلاحیتوں کا غلط استعمال کر رہی ہیں

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، وزیر دفاع پاکستان خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان بطور ایٹمی طاقت اپنی ذمہ داریوں کے ادراک کے ساتھ دفاعی پالیسی اپناتا ہے اور دیگر ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدات کے امکانات ہمیشہ کھلے ہیں۔ انہوں نے امریکہ اور نیٹو پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ طاقتیں اپنی فوجی صلاحیتوں کا غلط استعمال کر رہی ہیں، خاص طور پر فلسطین میں اسرائیل کی کارروائیوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے۔
خواجہ آصف نے ایک پاکستانی نیوز چینل سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کا حالیہ دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں بلکہ دوست اور اتحادی ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا: "ہم پہلے بھی اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ مسلم دنیا کو متحد ہونا چاہیے اور ناتو جیسا ایک دفاعی اتحاد قائم کرنا چاہیے تاکہ مشترکہ خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ دیگر ممالک بھی سعودی عرب کے ساتھ ہمارے معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن دروازے کھلے ہیں اور بات چیت کے امکانات موجود ہیں۔
وزیر دفاع نے امریکہ اور نیٹو کے عرب ممالک کے ساتھ دفاعی تعلقات کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ "ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اربوں ڈالر کی فنڈنگ فلسطینی عوام کی خونریزی میں استعمال ہو رہی ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔” انہوں نے دوحہ میں حالیہ عربی-اسلامی سربراہی اجلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان ممالک اسرائیل کے خطرات کے خلاف اتحاد کے خواہاں ہیں۔
پاکستان نے ۱۹۹۸ میں ایٹمی طاقت حاصل کرنے کے بعد سے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنی دفاعی صلاحیت کو خطے کے خطرات کے خلاف مضبوط کرے۔ گزشتہ دو دہائیوں میں اسلام آباد نے ایٹمی بازدارندگی کی پالیسی کے ساتھ مسلم دنیا میں اتحاد پر بھی زور دیا ہے۔
خواجہ محمد آصف نے واضح کیا کہ پاکستان کے دفاعی معاہدات کسی تیسری ملک کے خلاف نہیں اور تمام اقدامات دفاعی نوعیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ اپنے روایتی تعلقات اور حمایت کو اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد کے طور پر دیکھتا ہے اور اسرائیل کو آج تک باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔
