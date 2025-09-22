یورپ امریکہ کی پیروی کرتا ہے لیکن ایران نہیں جھکے گا:پاکستان کی سابق سفیر

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،پاکستان کی سابق سفیر برائے امریکہ اور برطانیہ، ملیحہ لودهی نے کہا ہے کہ یورپی ممالک امریکہ کے تابع ہیں اور ایران کسی بھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران پر عائد پابندیوں کی معطلی کے تسلسل کے حق میں قرارداد منظور نہیں ہو سکی۔
ملیحہ لودهی نے اسلام آباد میں ایرنا سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایران پر پابندیوں کے خاتمے کے تسلسل کے خلاف ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ مغربی ممالک دباؤ کو سفارتکاری پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی ممالک خود مختار نہیں ہیں اور صرف واشنگٹن کے مقاصد کی پیروی کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ ایران پر پابندیاں بڑھا رہا ہے اور بظاہر مذاکرات کا خواہاں ہے، لیکن اصل مقصد واضح ہے امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ہٹ کر مذاکرات میں آئے اور وہ تمام شرائط قبول کرے، بشمول بغیر افزودگی کے جوہری معاہدے کے۔
سابق سفیر نے زور دے کر کہا کہ ایران کسی بھی قسم کی پیشگی شرائط کو قبول نہیں کرے گا۔ ان کے مطابق، مذاکرات کا مقصد مساوی بنیادوں پر ہونا چاہیے نہ کہ امریکہ کی شرائط پر۔ ملیحہ لودهی نے امریکہ کی اس حکمت عملی کو زور زبردستی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دباؤ ڈال کر دوسرے ممالک کو بات چیت پر آمادہ کرنا ممکن نہیں۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے حالیہ اجلاس میں ایران پر پابندیوں کے تسلسل کے حق میں قرارداد صرف چار ممالک (چین، روس، پاکستان اور الجزائر) کے حق میں منظور ہوئی جبکہ نو ممالک بشمول امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مخالفت کی اور دو ممالک نے رائے غیر جانبدار رکھی۔
یہ ناکامی ایران پر دباؤ بڑھانے اور امریکہ اور یورپی ممالک کے مطالبات کے تحت مذاکرات کے لیے ۳۰ روزہ مدت میں ایران کو قائل کرنے کا راستہ کھولتی ہے۔
آپ کا تبصرہ