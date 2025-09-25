پاکستان اور بحرین کے درمیان عسکری تعاون میں پیش رفت

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، منامہ اور اسلام آباد نے عسکری شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک اور قدم اٹھایا ہے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق، بحرین کے دارالحکومت منامہ میں دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ عسکری تعاون کمیٹی کا اکیسواں اجلاس منعقد ہوا۔
بحرین کی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ اجلاس بحرین ڈیفنس فورس ہیڈکوارٹرز میں ہوا، جس میں بحرین کی جانب سے علی بن راشد آل خلیفه (چیف آف اسٹاف برائے پرسنل) اور پاکستان کی جانب سے تبسم حبیب (چیف آف اسٹاف جوائنٹ اسٹاف) شریک ہوئے۔ اجلاس میں دفاعی تعاون اور عسکری ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی۔
اس سے قبل بحرین کے کمانڈر انچیف نے پاکستانی وفد کا خیرمقدم کیا تھا اور دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات کو سراہا تھا۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب چند روز قبل ہی سعودی عرب اور پاکستان نے ایک اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے آٹھ دہائیوں پر محیط تاریخی تعلقات کی بنیاد پر کیا گیا ہے اور اس کا مقصد خطے اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے مشترکہ دفاعی تعاون کو بڑھانا ہے۔
سعودی عرب اور پاکستان نے اپنے معاہدے میں واضح کیا کہ کسی ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، جو باہمی دفاعی شراکت داری کو ایک نئے مرحلے میں داخل کرتا ہے۔
سیاسی ماہرین کے مطابق، بحرین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے عسکری روابط بھی اسی تناظر میں دیکھے جا رہے ہیں، جو خطے میں ایک نئے دفاعی تعاون کے ڈھانچے کی جانب اشارہ ہے۔
