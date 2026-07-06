آزادی روڈ پر شہید رہبر کے نورانی جسد کی منتقلی کا فضائی منظر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،تہران میں آج صبح سے شہید رہبر اور ان کے اہلِ خانہ کی تشییعی تقریب کا آغاز ہوا، جس میں ملک بھر سے بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے۔
رپورٹس کے مطابق نورانی جسد کو لے جانے والی گاڑی اس وقت میدان آزادی کے قریب موجود ہے، جہاں بڑی تعداد میں سوگوار شہری جمع ہیں اور جلوس میں شرکت کر رہے ہیں۔
تقریب میں شریک افراد کی بڑی تعداد کے باعث شہر کی اہم شاہراہیں بھر گئیں، جبکہ انتظامی ادارے صورتحال کو کنٹرول کرنے اور جلوس کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے سرگرم ہیں۔
رپورٹ کے مطابق نورانی جسد کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کو ایک خاص انداز میں تیار کیا گیا تھا، جسے مذہبی علامتی طرز پر ڈیزائن کیا گیا بتایا جاتا ہے۔
یہ تشییعی تقریب تہران میں بڑے عوامی اجتماع کی شکل اختیار کر چکی ہے۔
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